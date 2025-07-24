В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов пострадали 9 человек — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 23 июля. Фото: ОВА

В населенных пунктах Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения 9 человек. Об этом по состоянию на утро 24 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район: в Мирнограде ранены двое. В Доброполье повреждены дом и две машины. В Водянском — трое раненых, разрушены пять домов.

Краматорский район: в Заречном Лиманской громады ранен человек, повреждены три дома и админздание. В Дробышево — три поврежденных дома и хозяйственная постройка. В Мирном Славянской громады — повреждено админздание. В Новоселовке Черкасской громады повреждены два дома, два админздания и три авто. В Константиновке ранен человек, повреждены пять частных домов, многоэтажка, гараж и линия электропередач. В Новодмитровке — два поврежденных дома и машина.

Бахмутский район: в Северске ранен человек, повреждено пять домов.

«За сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 598 человек, в том числе 85 детей», — сообщил Филашкин.