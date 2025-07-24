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Россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова: есть пострадавшие, горят 15 машин

24 июля 2025, 11:59

Россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова: есть пострадавшие, горят 15 машин

Российские военные сегодня ударили по центру Харькова двумя авиабомбами. Есть пострадавшие. Фото: Харьков 1654/Тelegram Российские военные сегодня ударили по центру Харькова двумя авиабомбами. Есть пострадавшие. Фото: Харьков 1654/Тelegram

Рядом с многоэтажным домом в Шевченковском районе Харькова в четверг, 24 июля, около 11:05 взорвалась российская авиабомба. На месте удара говорят около 15 автомобилей. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов. 

Позже последовал еще один удар.

«Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди. Второе попадание — по гражданскому предприятию. Пожар», — написал Терехов в телеграм-канале.

Через несколько минут он сообщил, что уже известно о трех пострадавших в результате авиаударов.

В местных пабликах появились фото и видео последствий российской атаки на Харьков.

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