Авиация ВСУ сбросила авиабомбы на укрепления в Тёткино

Дым после точечного удара украинской авиации по укреплениям РФ.

Украинские истребители нанесли удары по уличным укреплениям в Тёткино. Об этом сообщили в блоге пилотов Воздушных сил ВС Украины «Соняшник».



«Наши асы уничтожили вражеские огневые позиции, блиндажи, личный состав и его боекомплект», — говорится в сообщении.



По данным разведки, противник продолжает стягивать подкрепление (в основном — заключённых) в район посёлка Тёткино, в то время как авиация ВСУ наносит удары как по передовым, так и по подходящим резервам.



Отдельно отмечается, что 33-й отдельный штурмовой полк помог с обнаружением целей и корректировкой ударов. По вражеским объектам в посёлке Тёткино Курской области были применены бомбы GBU-62 JDAM-ER и GBU-39.

Ранее истребитель МиГ-29 ВСУ нанёс удар бомбой JDAM-ER по позициям операторов российских БПЛА в посёлке Глушково.