В Харькове значительно выросло количество пострадавших из-за российского авиаудара: среди них 10-летняя девочка

До 22 выросло число пострадавших при падении авиабомбы в Харькове. Среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили начальник областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Спасательная операция продолжается, написал глава ОВА на своем канале.
Напомним, днем 24 июля россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова возле многоэтажки.
В местных пабликах появились фото и видео последствий российской атаки на Харьков.
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