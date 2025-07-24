В Харькове значительно выросло количество пострадавших из-за российского авиаудара: среди них 10-летняя девочка

После российского авиаудара в Харькове выросло количество пострадавших. Фото: СТО Харьков/Тelegram

До 22 выросло число пострадавших при падении авиабомбы в Харькове. Среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили начальник областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Спасательная операция продолжается, написал глава ОВА на своем канале.

Напомним, днем 24 июля россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова возле многоэтажки.

В местных пабликах появились фото и видео последствий российской атаки на Харьков.