Женщина пыталась заложить взрывчатку в ресторане Киева — СБУ

СБУ предотвратила теракт в Киеве: задержана женщина, которая пыталась заложить взрывчатку в одном из ресторанов по заданию российской разведки.
Злоумышленница планировала оставить два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв должен был произойти в вечерний час пик, чтобы спровоцировать массовые жертвы.
Сотрудники СБУ задержали женщину «на горячем» — когда она пришла в кафе с СВУ в сумке. По данным следствия, киевлянку завербовали российские спецслужбы, представившись ей сотрудниками СБУ и убедив в «секретном задании».
Изъятый у неё телефон содержит доказательства связи с кураторами и геолокацию будущего теракта. Сейчас выясняется, как она получила взрывчатку.
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