Женщина пыталась заложить взрывчатку в ресторане Киева — СБУ

СБУ предотвратила теракт в одном из ресторанов Киева. Фото: СБУ

СБУ предотвратила теракт в Киеве: задержана женщина, которая пыталась заложить взрывчатку в одном из ресторанов по заданию российской разведки.



Злоумышленница планировала оставить два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв должен был произойти в вечерний час пик, чтобы спровоцировать массовые жертвы.

Сотрудники СБУ задержали женщину «на горячем» — когда она пришла в кафе с СВУ в сумке. По данным следствия, киевлянку завербовали российские спецслужбы, представившись ей сотрудниками СБУ и убедив в «секретном задании».







Изъятый у неё телефон содержит доказательства связи с кураторами и геолокацию будущего теракта. Сейчас выясняется, как она получила взрывчатку.