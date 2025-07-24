В Краматорске из-за долгов населения с 4 августа могут приостановить работу лифтов в 129 подъездах

Уже в начале августа из-за долгов населения в Краматорске могут отключить лифты в 129 подъездах многоэтажек. Иллюстративное фото

В городе Краматорск Донецкой области управляющая компания «Ладис» предупредила население, что из-за накопленных долгов с 4 августа возможна приостановка работы лифтов в 129 подъездах многоэтажных домов.

«Оплата за услуги является единственным источником финансирования предприятия. Без этих поступлений мы не можем обеспечивать техническую поддержку работы лифтов в ваших подъездах, а также производить оплату за электроснабжение от РЭС. К сожалению, из-за накопленных долгов РЭС уже выразил намерение прекратить поставки электроэнергии», — говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в Фейсбуке.

В компании предупредили, что уже сформирован список домов и подъездов, где уровень оплаты за услуги остается самым низким.

«Если состояние платежной дисциплины не улучшится в ближайшее время, мы будем вынуждены в начале августа (04.08) приостановить работу лифтов в 129 подъездах», — говорится в заявлении.

Также компания опубликовала список домов и подъездов, в которых в начале августа могут отключить лифты.