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Турборежим включен: депутаты потребовали восстановить полномочия антикоррупционных органов

24 июля 2025, 15:40

Турборежим включен: депутаты потребовали восстановить полномочия антикоррупционных органов

Сегодня, 24 июля, группа депутатов от разных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, направленный на восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.


Инициативу подписали 48 народных избранников. Ее цель — отмена положений  принятого 22 июля закона №12414, который, по мнению критиков, ослабил антикоррупционные органы. Закон также вызвал массовые протесты и резкую критику со стороны ЕС и западных партнеров.

Авторы нового законопроекта подчеркивают, что главная цель — полное восстановление институциональной независимости НАБУ и САП в соответствии с международными стандартами и обязательствами Украины в рамках евроинтеграции.

По словам народной депутатки Ирины Совсун, документ был оперативно подготовлен и уже направлен другим парламентариям для срочного рассмотрения, которое состоится в сессионном зале возможно уже завтра, 25 июля.

Один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, написал в Facebook:

«Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим — так турборежим. Ваш ход, господин Президент».

Одновременно с этим президент Владимир Зеленский представил собственный законопроект, который, как он отметил, «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов и защиту от любого внешнего, в том числе российского, вмешательства».

По словам главы государства, документ «сбалансирован и предусматривает реальные инструменты» для обеспечения независимости НАБУ и САП. Законопроект, по его словам, также будет подан в парламент в ближайшее время.

Напомним, вчера, 23 июля, по всей Украине прошли митинги в защиту НАБУ и САП.

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