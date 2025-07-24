Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин

24 июля 2025, 16:16

Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин

Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о начале снижения цен на разливную питьевую воду, подчеркнув, что это лишь один из шагов по стабилизации ситуации с водоснабжением. Об этом он сообщил на своем телеграм-канале.

«Сегодня уже поставщики разливной питьевой воды начали снижать цены. Еще не во всех точках продаж успели установить новые ценники, до конца недели завершат. Послезавтра проверки начнет Народный контроль. Далее будем подключать правоохранителей», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что «для скорейшего решения проблем с водоснабжением» оккупированная часть Донетчины получит «значительную поддержку» от Москвы.

«По прямому поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника», — сообщил Пушилин. Кроме того, по его словам, будут направлены 75 водовозов.

Сегодня сложности с водой наблюдаются в оккупированных Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Горловке, Волновахе и других городах региона.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Из-за продолжительной засухи и чрезмерных нагрузок на сети уровень воды в местных водохранилищах опустился до минимальных показателей — многие из них практически пересохли.

Из-за острого дефицита воды в Донецке и Макеевке подача будет осуществляться лишь раз в три дня, максимум на 4 часа. В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе водоснабжение будут включать раз в двое суток.

Сложная обстановка сохраняется также в Снежном, Енакиево и Шахтерске. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Водоснабжение Проблемы Оккупированная территория ДНР Денис Пушилин
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:21
Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT
17:25
Мариуполь выиграл у РФ суды на 28,7 миллионов долларов: ответчик не явился
16:16
Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин
11:08
Оккупанты выясняют, кто из учителей покинул ВОТ Донетчины на каникулы
18:33
Обезвоженный Донбасс: в оккупированных городах — критическая засуха
18:08
В Мариуполе из крана течёт ржавая вода — жители возмущены
15:00
Дом отобрали, вещи выбросили: как оккупанты в Розовском и Бильмацком районах лишали людей собственности
11:33
РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях
17:00
После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация
14:35
Российские войска оккупировали село под Волновахой и продвинулись в районе Покровска
13:36
На этапе умер самый пожилой узник Кремля из Энергодара
12:49
С начала лета на оккупированной части Донетчины утонули 10 человек
10:30
Крым: оккупанты замаскировали мобильную огневую точку в Севастополе среди многоэтажек
10:30
Беспилотник атаковал Петровский район оккупированного Донецка: пострадали пожарные
09:45
Враг — у грядки, миски и поисковика: Россия уходит в цифровой и социальный мрак
09:33
РФ эвакуирует зенитный полк в Севастополе из-за угрозы ударов ВСУ
16:13
В Торезе сбежали «боевые» ослы, которых держали оккупанты
15:37
В Донецке из-за проблем с водой «министрам» и другим членам «ДНР» запретили уходить в отпуск
11:07
Оккупанты собирают данные на ВОТ под видом списания коммунальных долгов
15:06
Донецк, Макеевка и Мариуполь без воды: «ДНР» переходит на ограниченный режим подачи
все новости
18:21
Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT
17:25
Мариуполь выиграл у РФ суды на 28,7 миллионов долларов: ответчик не явился
16:41
Российские военные дроном атаковали жителя Мирнограда: он ранен
16:16
Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин
15:47
Российская армия массированно ударила по Константиновке: погибли две женщины, еще 14 человек ранены
15:40
Турборежим включен: депутаты потребовали восстановить полномочия антикоррупционных органов
15:36
В Краматорске из-за долгов населения с 4 августа могут приостановить работу лифтов в 129 подъездах
14:30
Россия с начала года потеряла более четверти миллиона солдат в войне против Украины – Сырский
13:57
Женщина пыталась заложить взрывчатку в ресторане Киева — СБУ
13:49
Российские войска обстреляли поселок под Добропольем: повреждены дома, есть раненые
13:12
Из российского плена вернулся защитник из Покровска Донецкой области
12:44
В Харькове значительно выросло количество пострадавших из-за российского авиаудара: среди них 10-летняя девочка
12:40
Воздушные силы назвали число дронов и ракет, атаковавших Украину
12:12
РФ снова ударила по портам Одессы и ж/д инфраструктуре
12:00
Украинская армия продвинулась в Часов Яре – ISW
11:59
Россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова: есть пострадавшие, горят 15 машин
11:47
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: ранены шесть человек
11:41
Авиация ВСУ сбросила авиабомбы на укрепления в Тёткино
11:32
Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState
11:09
В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов пострадали 9 человек — ОВА
все новости
ВИДЕО
Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT
24 июля, 18:21
Российские военные сегодня ударили по центру Харькова двумя авиабомбами. Есть пострадавшие. Фото: Харьков 1654/Тelegram Россияне ударили двумя авиабомбами по центру Харькова: есть пострадавшие, горят 15 машин
24 июля, 11:59
Дым после точечного удара украинской авиации по укреплениям РФ. Авиация ВСУ сбросила авиабомбы на укрепления в Тёткино
24 июля, 11:41
Последствия ракетного удара по Черкассам. Фото: Черкасская ОВА Россия нанесла ракетный удар по Черкассам: в городе повреждены многоэтажки, ранены 12 человек
24 июля, 10:15
Последствия массированной атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА «Шахеды» ночью массированно атаковали Одессу: загорелся рынок Привоз и поврежден Приморский бульвар, есть раненые
24 июля, 09:56
Последствия удара по Мирному. Фото: Славянская ГВА «Шахед» ночью ударил по поселку под Славянском: разрушен Дом культуры, он сгорел
24 июля, 09:21

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор