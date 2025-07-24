Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о начале снижения цен на разливную питьевую воду, подчеркнув, что это лишь один из шагов по стабилизации ситуации с водоснабжением. Об этом он сообщил на своем телеграм-канале.

«Сегодня уже поставщики разливной питьевой воды начали снижать цены. Еще не во всех точках продаж успели установить новые ценники, до конца недели завершат. Послезавтра проверки начнет Народный контроль. Далее будем подключать правоохранителей», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что «для скорейшего решения проблем с водоснабжением» оккупированная часть Донетчины получит «значительную поддержку» от Москвы.

«По прямому поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника», — сообщил Пушилин. Кроме того, по его словам, будут направлены 75 водовозов.

Сегодня сложности с водой наблюдаются в оккупированных Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Горловке, Волновахе и других городах региона.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Из-за продолжительной засухи и чрезмерных нагрузок на сети уровень воды в местных водохранилищах опустился до минимальных показателей — многие из них практически пересохли.

Из-за острого дефицита воды в Донецке и Макеевке подача будет осуществляться лишь раз в три дня, максимум на 4 часа. В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе водоснабжение будут включать раз в двое суток.

Сложная обстановка сохраняется также в Снежном, Енакиево и Шахтерске.