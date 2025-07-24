Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT

Решение о длительной обороне Бахмута могло приниматься главой Офиса президента Андреем Ермаком, пишет «Украинская правда» со ссылкой на Financial Times.



По данным издания, Ермак активно вмешивался в военное планирование и, по словам двух украинских чиновников, иногда обладал «полным влиянием» на ход боевых действий, в частности — на оборону Бахмута.

FT напоминает, что город оказался в осаде в конце 2022 года. Тогда, несмотря на призывы военных к стратегическому отступлению, Ермак увидел возможность создать «символическую историю» сопротивления. По информации источников издания, президент Владимир Зеленский также хотел добиться громкой победы, которая бы подняла моральный дух нации, и потому Бахмут должен был «выстоять любой ценой».

Автор статьи Кристофер Миллер пишет, что к декабрю 2022 года Бахмут был превращен в «ад». По его словам, город подвергался постоянным атакам, а уровень насилия поразил даже американских генералов. Тем не менее, украинские силы продолжали оборону.

Руины Бахмута



20 декабря 2022 года Зеленский и Ермак тайно посетили бахмутский фронт, после чего президент отправился в США. Там он продемонстрировал Конгрессу США боевой флаг, подписанный украинскими военными в Бахмуте, который позже, под аплодисменты, подняла над трибуной спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.



В FT утверждается, что для Запада Бахмут стал символом героической обороны. Однако за кулисами западные чиновники выражали тревогу из-за огромных потерь. Некоторые украинские военные указывали, что ресурсы истощаются без заметного тактического эффекта, а решение удерживать город принималось не командованием, а политическим руководством страны.

По словам одного из командиров, участвовавших в боях, оборона Бахмута была «политическим шагом, замаскированным под героизм». В конечном счете, город пал, что, по мнению источников FT, негативно повлияло на украинское контрнаступление в 2023 году.



«Оставаться в Бахмуте так долго было ошибкой», — сказал FT высокопоставленный украинский чиновник, близкий к военному планированию. На вопрос, кто отдал соответствующий приказ, он ответил, что официально — командующий Сухопутными войсками. Однако затем добавил: этот генерал получил распоряжение от Офиса президента. «Можете догадаться, от кого именно», — пишет FT.