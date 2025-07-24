Зеленский подал в Раду законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Документ был опубликован на сайте парламента сегодня, 24 июля.



Инициатива главы государства стала реакцией на недавно принятый Верховной Радой закон №12414, который вызвал резкую критику со стороны антикоррупционного сообщества и Европейского союза. Кроме того, именно этот закон стал причиной масштабных протестов в различных городах страны.

О согласовании нового законопроекта Зеленский сообщил сегодня, 24 июля.

Как написал в Telegram-канале Зеленский, в разговоре с Федеральним канцлером Германии Фридрихом Мерцом проинформировал его, что «уже согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине».

Напомним, группа депутатов от разных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, направленный на восстановление независимости НАБУ и САП.