Залужный: фронт создан не для прорыва, а для уничтожения

Если Украина не пересмотрит стратегию обороны и не изменит подход к мобилизации ресурсов, война с Россией может продолжаться до 2034 года.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию LB.ua.

«Если мы будем стремиться к прекращению огня, не обеспечив при этом собственную долгосрочную защиту, боевые действия могут затянуться еще на многие годы. Война, начавшаяся в 2014 году, в лучшем случае завершится только к 2034 году», — отметил он.



Залужный подчеркнул, что война вошла в новую фазу — войну на истощение. По его словам, Россия делает ставку на позиционное противостояние, цель которого — не продвижение вперед, а медленное истощение украинской армии и населения.

Он отметил, что линия фронта сегодня служит не для наступления, а для уничтожения живой силы и техники. При этом экс-главком предостерег: если Украина ограничится попытками достичь перемирия без укрепления оборонного потенциала и без модернизации мобилизационных процессов, конфликт может продолжаться еще долго.



Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости технологического прорыва и стратегической адаптации, чтобы преодолеть нынешнее сопротивление и повысить устойчивость Украины в долгосрочной перспективе.