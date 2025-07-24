Слом матрицы: в России Z-патриота наказали за ненависть к украинцам

Российский суд наказал провластного военного эксперта Александра Артамонова за высказывания, направленные против украинцев. Об этом сообщают российские СМИ.



Поводом для административного дела стал эфир на Первом канале в 2023 году, где Артамонов заявил: «У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу восстаний», назвав украинцев «людьми второго сорта».



Эти слова признали проявлением национальной ненависти — в них нашли признаки возбуждения вражды по национальному признаку, согласно заключению лингвистической экспертизы.



Суд привлек Артамонова к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти либо вражды). Сам эксперт настаивал, что говорил исключительно о военных противника, а не обо всем народе, но суд не принял эти доводы. Размер штрафа не раскрывается, однако по закону он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей.



В июне Артамонов оказался в центре скандала — его резко раскритиковали коллеги по Z-лагерю, включая Захара Прилепина и ведущих с канала «Соловьев Live». Получилось, как в анекдоте: изгнали «из гестапо за излишнюю жестокость».