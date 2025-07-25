Дроны атаковали химзавод «Азот» в Невинномысске

Пожар на химическом комбинате «Азот».

В ночь на 25 июля беспилотники атаковали химический комбинат «Азот» в Невинномысске Ставропольского края. Видео последствий атаки опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Место удара БПЛА.

Местные жители сообщили о серии взрывов в районе завода. По их словам, под удар попало ОАО «Невинномысский Азот» — крупное российское химпредприятие, производитель аммиака и азотных удобрений, входящее в группу «ЕвроХим».



Мэр Невинномысска в своём сообщении заявил:



«37 прилётов, без потерь, без разрушений в городе. Заводчане — молодцы».

Место удара БПЛА.

По информации аналитического проекта Dnipro OSINT, целью атаки стали производственные мощности предприятия, включая отделение цеха № 9, где производится ацетальдегид и ацетилен. Судя по видео, зафиксированы попадания в эти объекты.

Напомним, ночью 14 июня 13 украинских БПЛА атаковали завод «Невинномысский Азот» в городе Невинномысск в Ставропольском крае РФ.