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Обломки дронов упали на станцию в Ростовской области РФ: задерживаются более 10 поездов

25 июля 2025, 09:19

Обломки дронов упали на станцию в Ростовской области РФ: задерживаются более 10 поездов

Обломки беспилотников упали в ночь на 25 июля на станции Песчанокопская в Ростовской области России, повредив контактную сеть. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на РЖД. 

Отмечается, что в результате падения обломков люди не пострадали. 

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено здание на станции.

Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. До пяти часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов.

Кроме того, в Краснодарском крае из-за падения обломков дронов в Тимашевске задерживаются 12 поездов, сообщили в РЖД.

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