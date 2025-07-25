Обломки дронов упали на станцию в Ростовской области РФ: задерживаются более 10 поездов

Обломки беспилотников упали в ночь на 25 июля на станции Песчанокопская в Ростовской области России, повредив контактную сеть. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на РЖД.

Отмечается, что в результате падения обломков люди не пострадали.

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено здание на станции.

Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. До пяти часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов.

Кроме того, в Краснодарском крае из-за падения обломков дронов в Тимашевске задерживаются 12 поездов, сообщили в РЖД.