РФ начала применять новую ракету К-77М «Изделие 180»

Вооружённые силы РФ начали применять новую авиационную ракету класса «воздух-воздух» — «Изделие 180» (К-77М). Об этом сообщил автор телеграм-канала «Полковник ГШ».
Ракета является модернизацией «Изделия 170» (Р-77): она получила новый двухрежимный двигатель, хвостовое оперение и активную радиолокационную головку самонаведения.
Боеприпас разрабатывался для истребителей Су-57 и предназначен для поражения воздушных целей, включая самолёты поколения 4++ на дальности до 190 км.
Р-77 (К-77, «Изделие 170») — базовый вариант. Первоначально производилась на заводе «Артем» в Киеве, затем была снята с производства. Для ВВС РФ Р-77 не закупалась.
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