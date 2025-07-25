Россияне атаковали медиков и коммунальщиков в Херсоне: есть погибший и раненые, одному мужчине оторвало ноги

Утром 25 июля под российский удар попала бригада экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



На месте «прилетов» медики спасали тяжелораненую местную жительницу. В это время оккупанты их атаковали из БПЛА.



В результате удара взрывные травмы получили 63-летняя женщина и 47-летний мужчина.



В пресс-службе Херсонской городской военной администрации уточнили, что пострадавших доставили в больницу.



Около 09:30 россияне также сбросили из беспилотника взрывчатку на машину коммунального предприятия.



Сейчас известно о двух пострадавших коммунальщиках. 32-летний мужчина получил взрывную травму и ампутацию обеих ног. У 50-летнего мужчины взрывная травма, осколочные ранения ноги, туловища и рук.



Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизнь.



Обновлено 12:15. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки погиб работник коммунального предприятия – мужчина 1972 года рождения.

Напомним, что 24 июля Россия нанесла ракетный удар по Черкассам, в результате чего ранены 12 человек.