Российская авиация сбросила авиабомбу на медицинское учреждение в Харькове: погиб один человек, еще 12 – пострадали

25 июля российские войска управляемой авиабомбой ударили по Индустриальному району Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Авиабомба попала в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются.
В результате атаки один человек погиб, еще шесть – получили ранения.
Обновлено 12:30. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до семи человек, среди них – 12-летняя девочка.
Три человека госпитализировали. Авиабомба попала в крышу медицинского учреждения.
Обновлено 13:05. Синегубов рассказал, что количество пострадавших возросло до 12 человек.
Четыре человека доставили в больницу.
Напомним, что утром 25 июля россияне атаковали медиков и коммунальщиков в Херсоне, в результате чего есть раненые, одному мужчине оторвало ноги.