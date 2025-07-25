Предположительно, беспилотники атаковали пороховой завод в Тамбовской области РФ

В Тамбовской области России в ночь на 25 июля были слышны звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дроны, которые, вероятно, атаковали пороховой завод.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Позже местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта поднялся дым. Соответствующие кадры появились в сети.

В тоже время, сотрудники одного из складов сообщили изданию ASTRA, что в Котовске этой ночью БПЛА атаковали Тамбовский пороховой завод.

Официальных подтверждений данной информации пока нет.

Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий РФ, который производит боеприпасы и порохи. Данный объект уже не один раз был целью для украинских дронов.

Последняя атака на этот объект была в прошлом месяце — 11 июня. Тогда в Генштабе ВСУ проинформировали, что после атаки на заводе возник пожар.