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Истребители ВСУ ударили бомбами HAMMER по базе ФСБ в Брянской области

25 июля 2025, 12:32

Истребители ВСУ ударили бомбами HAMMER по базе ФСБ в Брянской области

Момент удара по базе ФСБ в Брянской области. Момент удара по базе ФСБ в Брянской области.

Истребители Воздушных сил ВСУ нанесли удар французскими управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по базе ФСБ в Брянской области. Об этом сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник».

По их данным, была уничтожена «жирная цель»: офицеры оккупационных войск проигнорировали меры безопасности и предыдущие предупреждения, за что «получили повторное напоминание о выселении в ад».

Удар по зданию группы ФСБ — оно обозначено бирюзовым маркером.

Факт удара подтвердил Telegram-канал War Archive, специализирующийся на российско-украинской войне. По его информации, две авиабомбы поразили российский пограничный пост в посёлке Белая Березка Брянской области.

Напомним, украинские истребители нанесли удары по уличным укреплениям в Тёткино.

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удар AASM HAMMER по ВС РФ сброс авиабомб на ФСБ
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