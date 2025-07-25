Истребители ВСУ ударили бомбами HAMMER по базе ФСБ в Брянской области

Момент удара по базе ФСБ в Брянской области.

Истребители Воздушных сил ВСУ нанесли удар французскими управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по базе ФСБ в Брянской области. Об этом сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник».



По их данным, была уничтожена «жирная цель»: офицеры оккупационных войск проигнорировали меры безопасности и предыдущие предупреждения, за что «получили повторное напоминание о выселении в ад».

Удар по зданию группы ФСБ — оно обозначено бирюзовым маркером.

Факт удара подтвердил Telegram-канал War Archive, специализирующийся на российско-украинской войне. По его информации, две авиабомбы поразили российский пограничный пост в посёлке Белая Березка Брянской области.



Напомним, украинские истребители нанесли удары по уличным укреплениям в Тёткино.