В районе оккупированного Харцызска прозвучали взрывы — там чистят реку и водоемы

На оккупированной территории Донецкой области продолжают расчищать русло реки Нижняя Крынка. По задумке оккупационной администрации, это должно привести к тому, что Зугрэсское (Зуевское) и Ольховской водохранилища перестанут мелеть и пополнят водные запасы на той территории.



На реке работает экскаватор, углубляют русло и расчищают загрязнения, которые остались после ремонта моста в 2022 году. В частности экскаватор убрал куски бетона и камни, которыми канал, вероятнее всего, был перекрыт. Специалисты уверяют, что это поможет увеличить приток воды, особенно для близлежащих поселков.



Кроме этого в сети появилось видео, на котором мужчина показывает самодельные дамбы, сооруженные на реке. Эти минидамбы перекрывают притоки воды в Крынку. Кто их соорудил и зачем — неизвестно.

Минидамбы помогают удерживать воду в засушливые периоды и предотвращать пересыхание русла. Также это нужно для забора воды насосами или самотёком, особенно в системах водоснабжения и мелиорации. Замедляя поток, минидамбы способствуют оседанию взвешенных частиц и естественному самоочищению воды. На реке Нижняя Крынка такие сооружения чаще всего имеют техногенное и техническое назначение — для нужд шахт, ТЭС и промпредприятий.

Также в районе оккупированных Енакиево и Харцызска днем 25 июля звучат взрывы. Ранее было заявлено, что районы нескольких водохранилищ в оккупации будут разминировать.



Нижняя Крынка дает около 80 кб. воды в сутки — примерно 10% от необходимого минимума для оккупированной Донетчины. В группировке «ДНР» заявили, что работают над пополнением других источников воды. Также теперь жестко контролируют «чиновников», которые ответственны за своевременную почасовую подачу воды в оккупированные города.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что «для скорейшего решения проблем с водоснабжением» оккупированная часть Донетчины получит «значительную поддержку» от Москвы.