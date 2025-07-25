Украинской армии удается усиливать контроль в Часов Яре – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

ВСУ удается периодически усиливать контроль в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это связано с тем, что российская армия не так активно штурмует на этом направлении.



«Больше наблюдаем перемещение и накопление на огнеупорном комбинате, но конструкция там серьезная. Уничтожаем врага при помощи FPV-дронов и дронов на оптоволокне. И можем говорить, что на некоторых отрезках Часов Яра удается усилить контроль и не давать противнику там легко двигаться», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что артиллерия ВСУ уничтожила штурмовую группу российских войск на Лиманском направлении.