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Пилот ВСУ: Совершаем вылеты днём и ночью без перерывов

25 июля 2025, 17:12

Пилот ВСУ: Совершаем вылеты днём и ночью без перерывов

Скриншот из кабины полота ВС ВСУ. Скриншот из кабины полота ВС ВСУ.

Пилот Воздушных сил Украины рассказал об увеличении количества боевых вылетов. Видео из кабины штурмовика опубликовал автор телеграм-канала военной авиации AIR FIGHTER.

«За всей этой красотой стоит плодотворная ежедневная работа. Напротив нас — коварный враг, которого не хочется жалеть», — отмечает лётчик.

Автор добавляет, что в отличие от Украины, которая использует авиацию для защиты, Россия применяет бомбы для нападения и уничтожения всего живого.

«В последние дни у нас по несколько вылетов в день — днём и ночью. Работы очень много, но продолжаем и не останавливаемся», — подчеркнул украинский пилот.

Напомним, истребители ВСУ ударили бомбами HAMMER по базе ФСБ в Брянской области.

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