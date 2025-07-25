Пилот ВСУ: Совершаем вылеты днём и ночью без перерывов

Скриншот из кабины полота ВС ВСУ.

Пилот Воздушных сил Украины рассказал об увеличении количества боевых вылетов. Видео из кабины штурмовика опубликовал автор телеграм-канала военной авиации AIR FIGHTER.



«За всей этой красотой стоит плодотворная ежедневная работа. Напротив нас — коварный враг, которого не хочется жалеть», — отмечает лётчик.



Автор добавляет, что в отличие от Украины, которая использует авиацию для защиты, Россия применяет бомбы для нападения и уничтожения всего живого.



«В последние дни у нас по несколько вылетов в день — днём и ночью. Работы очень много, но продолжаем и не останавливаемся», — подчеркнул украинский пилот.

Напомним, истребители ВСУ ударили бомбами HAMMER по базе ФСБ в Брянской области.