В Украину из оккупации удалось вернуть еще одну группу детей

В Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 25 июля.

В частности, среди спасенных — 13-летняя девочка, которой запрещали говорить на украинском в школе; мальчик, которого вывезли в РФ, и мама смогла забрать его несмотря на многочисленные препятствия; подросток, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды; а также ребенок, который боялся даже упоминать название своей страны.

«Сейчас все дети находятся в безопасности, рядом с родными, на свободной земле», — написал глава ОП.

Андрей Ермак выразил благодарность команде Save Ukraine за их ежедневную работу, заботу и стойкость в спасении детей.