Из села в Луганской области выехал последний житель

Месяц назад 74-летний мужчина выехал из села Нововодяное Луганской области. Гражданский самостоятельно добрался до пункта пропуска Мокраны-Доманово и вернулся в Украину. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



«Сам он из Нововодяного, что в Краснореченской громаде на Сватовщине. Село расположено вблизи линии боевого столкновения. Они с женой оставались там последними двумя жителями. Пока в этом году не произошло попадание в их дом. Женщина тогда получила смертельное ранение — ее похоронили на оккупированной территории», — отметил он.



По его словам, мужчина в апреле решил эвакуироваться. Представители Краснореченской военной администрации оказывают ему всю необходимую помощь.



Сейчас он проживает в Ровенской области.



Ранее мы писали, что Донецкая областная военная администрация объявила о начале принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности.

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