ВС РФ стягивают военную технику на два направления

Стало известно, куда едут колонны оккупантов через Мариуполь. Фото: Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области снова была замечена военная техника российских захватчиков. В частности, техника ехала на север Донецкой области и в направлении Запорожской области. Об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Из лагерей подготовки Мариуполь — Бердянск на север Донецкой области. На Пологовское направление — танки и ПВО. Давно не видели такое количество тяжелой бронетехники», — отметил он.



По словам Андрющенко, для ВС РФ основной артерией остаются пункты пропуска Успенка и Вознесенка между Донецкой областью и Россией, здесь все движется на север Донецкой области.



Экс-советник мэра Мариуполя заявил, что в последние дни все больше техники направляется в сторону Донецка.



«В итоге, как и говорили, стало очевидно, что пока в приоритете у россиян Новопаловское и Покровское направления», — добавил он.





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