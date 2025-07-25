С 1 января 2026 года ЕС отменяет роуминг для Молдовы и Украины

Это означает, что граждане смогут использовать мобильные услуги в этих странах без дополнительных затрат. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Евросовета.



Соглашение также гарантирует потребителям такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома, а также бесплатность вызова экстренных служб.



В отношении Украины уже действует добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи, которое обеспечивает доступные цены на звонки, SMS и передачу данных, и оно будет действовать до конца 2025 года.



Ранее мы писали, что Европейская комиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев, которые проживают в странах ЕС, еще на год.

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