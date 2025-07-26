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Десять человек пострадали при обстреле населенных пунктов Донетчины за сутки

26 июля 2025, 09:30

Десять человек пострадали при обстреле населенных пунктов Донетчины за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 25 июля, в Донецкой области десять человек получили ранения в результате российских атак. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 25 июля россияне ранили 10 жителей Донецкой области», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3376 гражданских, получили ранения — 7678 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что количество пострадавших в Константиновке в результате российской атаки возросло. Таким образом, получили ранения пятеро гражданских.

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