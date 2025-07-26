Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов

26 июля 2025, 13:58

Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили район обороны российских оккупантов и сорвали штурмы. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.

«На одном из ключевых направлений операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции», — говорится в сообщении.

Российские военные пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигались под покровом ночи.

Ранее мы писали, что в оккупированной Михайловке Запорожской области зафиксирована детонация склада боеприпасов

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:14
На оккупированной Донетчине проблема с водой: жители обратились к Путину
20:11
Вблизи Мариуполя мелеет Старокрымское водохранилище, ситуация непростая
17:23
В Украину из оккупации удалось вернуть еще одну группу детей
16:30
В Луганске оккупанты будут учить детей собирать дроны
15:35
В Михайловке громко детонирует склад боеприпасов РФ
14:05
В районе оккупированного Харцызска прозвучали взрывы — там чистят реку и водоемы
10:10
На оккупированной части Донечины в надежде преодолеть кризис с водоснабжением разминируют водохранилище в Светлодарске
09:28
Обстрел оккупированного Донецка: что стало целью на этот раз
08:57
Донецк под обстрелом: повреждены частные дома и автомобили
18:21
Ермак мог повлиять на решение не отступать из Бахмута — FT
17:25
Мариуполь выиграл у РФ суды на 28,7 миллионов долларов: ответчик не явился
16:16
Путин распорядился направить «ДНР» 50 аварийных бригад для устранения порывов на водопроводах — Пушилин
11:08
Оккупанты выясняют, кто из учителей покинул ВОТ Донетчины на каникулы
18:33
Обезвоженный Донбасс: в оккупированных городах — критическая засуха
18:08
В Мариуполе из крана течёт ржавая вода — жители возмущены
15:00
Дом отобрали, вещи выбросили: как оккупанты в Розовском и Бильмацком районах лишали людей собственности
11:33
РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях
17:00
После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация
14:35
Российские войска оккупировали село под Волновахой и продвинулись в районе Покровска
13:36
На этапе умер самый пожилой узник Кремля из Энергодара
все новости
17:11
В Краснодарском крае РФ на аэродроме уничтожен самолет СУ-27УБ
15:31
Россияне полностью уничтожили ТЦ «Эпицентр» в Каменском
14:16
Еще одного подростка вернули в Украину из России
13:58
Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов
13:06
Беспилотники атаковали радиозавод в Ставрополе РФ: вспыхнул пожар
11:59
В прифронтовом Родинском ранены двое гражданских в результате ударов россиян
10:59
За сутки армия РФ более 10 раз ударила по Донетчине: в ОВА показали последствия
10:17
ПВО сбила 183 БПЛА и 17 ракет разных типов
09:30
Десять человек пострадали при обстреле населенных пунктов Донетчины за сутки
23:00
С 1 января 2026 года ЕС отменяет роуминг для Молдовы и Украины
21:59
«План – 500-1000 перехватчиков в сутки»: Зеленский поручил готовить технологическую Ставку
21:14
На оккупированной Донетчине проблема с водой: жители обратились к Путину
20:11
Вблизи Мариуполя мелеет Старокрымское водохранилище, ситуация непростая
19:41
ВС РФ стягивают военную технику на два направления
18:50
Из села в Луганской области выехал последний житель
17:47
РФ ударила по Константиновке из артиллерии: возросло количество пострадавших
17:23
В Украину из оккупации удалось вернуть еще одну группу детей
17:12
Пилот ВСУ: Совершаем вылеты днём и ночью без перерывов
16:54
На трех направлениях Донетчины уменьшилось количество российских штурмов: в ВСУ рассказали, что там происходит
16:45
В результате российского обстрела в Лиманской громаде 303 абонента остались без электроснабжения
все новости
ВИДЕО
Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов
26 июля, 13:58
В Ставрополе атакован радиозавод «Сигнал». Фото: скриншот Беспилотники атаковали радиозавод в Ставрополе РФ: вспыхнул пожар
26 июля, 13:06
«План – 500-1000 перехватчиков в сутки»: Зеленский поручил готовить технологическую Ставку «План – 500-1000 перехватчиков в сутки»: Зеленский поручил готовить технологическую Ставку
25 июля, 21:59
Скриншот из кабины полота ВС ВСУ. Пилот ВСУ: Совершаем вылеты днём и ночью без перерывов
25 июля, 17:12
Последствия удара по больнице в Харькове. Фото: Харьковская ОВА Удар по больнице в Харькове: количество пострадавших возросло
25 июля, 15:13
Мощный взрыв прогремел сегодня в полдень в Дружковке Донецкой области. Фото: Дружковка Info/Telegram В Дружковке прогремел мощный взрыв: горят дома, есть пострадавшие
25 июля, 12:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор