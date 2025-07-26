Операторы дронов ликвидировали один из районов обороны оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили район обороны российских оккупантов и сорвали штурмы. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



«На одном из ключевых направлений операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции», — говорится в сообщении.



Российские военные пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигались под покровом ночи.



Ранее мы писали, что в оккупированной Михайловке Запорожской области зафиксирована детонация склада боеприпасов.

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