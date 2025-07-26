Еще одного подростка вернули в Украину из России

На территорию Украины удалось вернуть еще одного подростка, 18-летняя девушка с начала широкомасштабной войны жила в РФ. Об этом сообщил начальник Офиса президента Андрей Ермак.



По его словам, девушка еще в 2022 году вместе с родителями переехала в Российскую Федерацию. Украинка продолжала учиться онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение.



«На днях она пересекла границу и уже находится в безопасности на свободной территории Украины», — уточнил Ермак.



Ранее мы писали, что в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях