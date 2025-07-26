Россияне полностью уничтожили ТЦ «Эпицентр» в Каменском

Россияне атаковали Каменское. Фото: ТЦ «Эпицентр».

Российская армия ночью 26 июля нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области. В результате атаки уничтожен торговый центр «Эпицентр». Об этом сообщили в пресс-службе магазина.



«Ночью российскими ракетами разрушен еще один торговый центр «Эпицентр» — в городе Каменском Днепропетровской области. ТЦ площадью более 11 000 м² был полностью уничтожен», — говорится в сообщении.



Пострадавших нет.



В компании сообщили, что планируют возобновить работу.



С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м. Еще два торговых центра прекратили работу вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией.



Кроме того, в городе разрушены многоэтажные дома и учебное заведение. Всего выбито не менее 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 26 июля запустили 208 БПЛА и 27 ракет различных типов. Основное направление удара — Днепропетровщина. Противовоздушная оборона сбила 200 целей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях