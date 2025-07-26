В Краснодарском крае РФ на аэродроме уничтожен самолет СУ-27УБ

В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме «Армавир» Краснодарского края Российской Федерации загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.



Аэродром «Армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.



Ранее мы писали, что 26 июля в российском Ставрополе под атаку беспилотников попал радиозавод «Сигнал», который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования.

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