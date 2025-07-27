Лиманское направление: в Серебрянском лесу замечены флаги РФ

На Лиманском направлении появилось видео, на котором российские военные устанавливают флаги в районе озера и на территории бывшей турбазы «Уголек», расположенной к северу от озера Черниково в Серебрянском лесу. Об этом сообщил Telegram-канал PETRENKO.



По данным прокремлевских источников, съемка велась двумя подразделениями и, как утверждается, свидетельствует о продвижении российских войск в этом районе.

Источник: t.me/petrenko_iHS



Серебрянский лес (также известный как Серебрянский заказник) остается одной из ключевых точек на линии фронта, где продолжаются ожесточенные бои. Российская сторона регулярно публикует видеоматериалы, подтверждающие ее присутствие и частичный контроль над территорией.



Однако, по данным независимых наблюдателей, украинские силы продолжают удерживать часть позиций и ведут активное сопротивление.

Напомним, российская армия активизировалась на Лиманском направлении.