Россияне убили двух мирных жителей Донетчины за сутки

Глава Донецкой областной государственной администрации и руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что 26 июля российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — в Константиновке и Мирнограде (Покровский район).



За сутки ранения также получили трое гражданских.



Общее число пострадавших от действий России на территории Донетчины указано без учета данных по Мариуполю и Волновахе, говорится в сообщении.

Фото Донецкой ОВА

Напомним, российские войска 25 июля обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов Родинского ранены два местных жителя.