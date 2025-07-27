Кондиционер вместо крана: в Макеевке собирают конденсат

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области местные жители нашли необычный способ добычи воды — они собирают конденсат, стекающий с работающих кондиционеров.



По словам очевидцев, централизованное водоснабжение обещают включать лишь раз в три дня. Однако, как отмечает автор видео, благодаря «технологиям» и «инновациям», немного воды удается получать ежедневно.

Напомним, из-за острого дефицита воды в Донецке и Макеевке подача осуществляется лишь раз в три дня, максимум на 4 часа. В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе водоснабжение включат раз в двое суток.



Сложная обстановка сохраняется также в Снежном, Енакиево и Шахтерске. В Мариуполе, по сообщениям местных жителей, даже автомойки остались без воды.