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Кондиционер вместо крана: в Макеевке собирают конденсат

27 июля 2025, 14:47

Кондиционер вместо крана: в Макеевке собирают конденсат

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области местные жители нашли необычный способ добычи воды — они собирают конденсат, стекающий с работающих кондиционеров.

По словам очевидцев, централизованное водоснабжение обещают включать лишь раз в три дня. Однако, как отмечает автор видео, благодаря «технологиям» и «инновациям», немного воды удается получать ежедневно.

Напомним, из-за острого дефицита воды в Донецке и Макеевке подача осуществляется лишь раз в три дня, максимум на 4 часа. В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе водоснабжение включат раз в двое суток.

Сложная обстановка сохраняется также в Снежном, Енакиево и Шахтерске. В Мариуполе, по сообщениям местных жителей, даже автомойки остались без воды.

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