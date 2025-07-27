Одессу атаковали дроны: один упал в море

Одессу и Черноморск днем, 27 июля, атаковали ударные дроны. Один из них упал в акваторию Черного моря. В результате атаки в пригородах Одессы прогремели мощные взрывы, над районом поднимается дым.

Российские войска запустили по городу серию ударных беспилотников, в регионе была зафиксирована интенсивная воздушная тревога.

О ракетно-дроновой угрозе сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Около полудня Труханов предупредил горожан об опасности и призвал срочно укрыться, особенно тех, кто находился на побережье.

«Аркадия, центр города, Ланжерон — внимание! Киевский район, будьте осторожны!» — обратился он к жителям.