Продолжаются ожесточенные бои в Донецкой области — сводка ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении сегодня зафиксировано 29 атак противника на позиции украинских защитников.



Вражеские штурмы осуществлялись в районах Новоэкономического, Разино, Миролюбовки, Лисовки, Зверового, Удачного, Орехового, Алексеевки, Полтавки, Котлино, а также в направлении Покровска, Белицкого, Новоукраинки, Новопавловки, Заповедного и Родинского. Одно боестолкновение продолжается.



На Лиманском направлении агрессор провел восемь атак в районах Грековки и в направлениях Григоровки и Шандриголового.

На Северском направлении украинские воины успешно отразили две атаки неподалеку от Серебрянки. Еще два боестолкновения продолжаются возле Верхнекаменского и Григоровки.



На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку прорыва в районе Ступочек.



На Торецком направлении враг десять раз атаковал украинские позиции в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблуновки. Три боя продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отражали атаки в районах Зеленого Поля, Поддубного, Мирного, а также в направлении Темировки. Три из четырех вражеских штурмов были отбиты, одно боестолкновение все еще продолжается.