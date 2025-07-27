Зеленский: законопроект о НАБУ примут уже на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что законопроект, направленный на восстановление полномочий НАБУ, будет принят уже на следующей неделе в срочном порядке. Об этом он рассказал в разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Об этом говорится в официальном Telrgram-канале президента Украины.



«Обсудили законопроект, который обеспечивает независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Я поблагодарил Еврокомиссию за экспертную поддержку. У нас общее понимание: документ должен быть принят безотлагательно, на следующей неделе», — отметил Зеленский.



Глава государства также прокомментировал ситуацию с приостановкой финансовой помощи от ЕС, о которой ранее писала The New York Times. По его словам, Украина предпринимает все необходимые шаги для восстановления финансирования.



«Украина продолжает внедрение ключевых реформ в рамках механизма Ukraine Facility. Сегодня я подписал законы о реформе АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений — ред.) и факторинге — это часть обязательств перед нашими европейскими партнерами», — добавил президент.

Напомним, недавно по всей Украине прошли митинги в защиту НАБУ и САП.