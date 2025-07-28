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В Доброполье и Белицком ночью и утром прогремели взрывы: пропали свет и вода, возникли пожары

28 июля 2025, 10:26

В Доброполье и Белицком ночью и утром прогремели взрывы: пропали свет и вода, возникли пожары

На улице в Доброполье обнаружен боеприпас после российской воздушной атаки. Фото: Доброполье инфо На улице в Доброполье обнаружен боеприпас после российской воздушной атаки. Фото: Доброполье инфо

В городе Доброполье Покровского района Донецкой области в ночь на 28 июля российский FPV-дрон ударил по многоквартирному дому в районе детского сада «Уголек». Об этом сообщил телеграм-канал «Доброполье Info». 

В результате атаки возник пожар в квартире на пятом этаже. 

Утром 28 июля около 9:15 дрон ударил по отделению «Новой почты», сообщает канал.

Информация о пострадавших уточняется. 

Кроме того, утром 28 июля около 5:00 в городе Белицкое прогремели по меньшей мере шесть взрывов. После атаки вспыхнули пожары. Предварительно, по городу были нанесены авиаудары. 

В результате обстрела в городе пропали свет и вода, отмечает канал. 

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки к этому часу нет.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны ночью и сегодня утром нанесли удары по городу Дружковка Донецкой области.

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