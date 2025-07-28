Более 300 дронов и 7 ракет выпустила РФ: ПВО сбила 311 целей

ПВО сбила 311 целей. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 28 июля атаковала Украину с помощью 324 БПЛА, 4 крылатых ракет и 3 аэробаллистических. Противовоздушная оборона сбила 311 целей. Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельницкая область. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Как отмечается, россияне запустили дроны из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск; крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области и аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал» из Липецкой области.



По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 311 целей:



- 309 ударных БПЛА;



- 2 крылатые ракеты Х-101.



Ранее мы писали, что в городе Доброполье Покровского района Донецкой области в ночь на 28 июля российский FPV-дрон ударил по многоквартирному дому в районе детского сада «Уголек».

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