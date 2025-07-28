В прифронтовой Константиновке ранен один человек из-за удара армии РФ

Российские войска в понедельник ночью, 28 июля, атаковали прифронтовую Константиновку Донецкой области. Известно об одном раненом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 02:30 произошел вражеский обстрел ударным FPV-дроном по городу Константиновке», — отметил он.
По словам Горбунова, в результате обстрела ранен один гражданский человек. Поврежден фасад частного дома.
Ранее мы писали, что вечером в воскресенье, 27 июля, в 20:25 Краматорск попал под российский обстрел.
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