Литовские службы ищут беспилотник, прилетевший из Беларуси

Утром 28 июля 2025 года в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси проник неопознанный беспилотный летательный аппарат. Дрон был зафиксирован на высоте около 200 метров, последний раз его наблюдали в районе Вильнюса. Об этом сообщило литовское издание LRT со ссылкой на Минобороны.

Литовская полиция и службы экстренного реагирования проводят поисковую операцию, задействованы технические средства мониторинга. Власти призывают граждан сохранять бдительность и при обнаружении дрона немедленно сообщать по телефону 112.

Тип БПЛА пока не установлен. По одной из версий, это может быть боевой дрон типа «Шахед» или его имитация — беспилотник «Герань». Также не исключается возможность, что это был метеозонд или аппарат, использовавшийся для контрабандных целей — особенно учитывая благоприятные погодные условия для запуска.

Как сообщается, это не первый подобный инцидент: в июле уже фиксировались случаи проникновения дронов с территории Беларуси. Обсуждение инцидента запланировано на заседании Сената. Основной приоритет — обеспечение безопасности воздушного пространства страны.

Напомним, Европа создает минный «занавес» на границе с Россией.Особенно уязвима в этом контексте Литва, которой приходится оборонять 450 миль (724 км) границы с Беларусью и Калининградом (Кёнигсбергом).