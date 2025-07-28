«Цифровая безопасность — иллюзия»: российский «Аэрофлот» атаковали хакеры

Хакерские группировки «Silent Crow» и «Белорусские киберпартизаны» заявили об успешной кибератаке на российскую авиакомпанию «Аэрофлот». По их утверждению, они полностью уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру компании и скопировали ключевые базы данных, включая персональные данные пассажиров.



«Персональные данные всех россиян, когда-либо летавших "Аэрофлотом", теперь тоже отправились в путешествие — правда, без багажа и в один конец», — говорится в сообщении группировки Silent Crow.



Хакеры утверждают, что им удалось:

скомпрометировать критические корпоративные системы;

получить доступ к личным компьютерам сотрудников, включая руководство;

выгрузить данные систем наблюдения и контроля за персоналом;

захватить аудиозаписи и перехваченные коммуникации с серверов прослушки.

По их данным, объем украденной информации составляет 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов из Windows Share и 2 ТБ корпоративной почты. Все эти ресурсы либо уничтожены, либо больше не доступны. По оценке самих хакеров, ущерб может достигать десятков миллионов долларов.



«Наша операция — это прямое послание репрессивному аппарату: ваша цифровая безопасность — иллюзия», — добавили участники атаки.



Официальный Telegram-канал «Аэрофлота» утром 28 июля сообщил о сбое в работе информационных систем, который повлиял на расписание рейсов. В частности, стало известно об отмене около 50 внутренних рейсов из Москвы.



В аэропорту Шереметьево произошел коллапс, а акции «Аэрофлота» упали более чем на 2%.



Ранее в России наблюдались сбои у основных операторов мобильной связи и банков, в числе которых — Т-Банк, Альфа-банк, ВТБ. Также проблемы у Системы быстрых платежей (СБП) и «Яндекс Пэй».