Турция готовит «мирный стол» для завершения войны — Эрдоган

Президент Турции Эрдоган анонсировал новую мирную инициативу. Иллюстрация: ИИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке новой мирной инициативы с целью прекращения войны между Россией и Украиной, сообщило государственное агентство Anadolu.



«Так же, как переговоры между Россией и Украиной в своё время начались в Стамбуле, вскоре в Турции снова будет создан мирный стол — и эта кровавая война закончится», — приводит его слова государственное агентство Anadolu.



Эрдоган сделал это заявление на фоне продолжающихся попыток Анкары сохранить дипломатическую роль посредника.

Напомним, 23 июля 2025 года украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре перед переговорами с РФ.