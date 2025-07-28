Турция готовит «мирный стол» для завершения войны — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке новой мирной инициативы с целью прекращения войны между Россией и Украиной, сообщило государственное агентство Anadolu.
«Так же, как переговоры между Россией и Украиной в своё время начались в Стамбуле, вскоре в Турции снова будет создан мирный стол — и эта кровавая война закончится», — приводит его слова государственное агентство Anadolu.
Эрдоган сделал это заявление на фоне продолжающихся попыток Анкары сохранить дипломатическую роль посредника.
Напомним, 23 июля 2025 года украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре перед переговорами с РФ.
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