ВСУ накрыли пехоту РФ ударами артиллерии и FPV-дронов

Аэроразведчики обнаружили российскую пехотную группу из десяти человек, которой удавалось долгое время оставаться незамеченной благодаря туману. Об этом говорится в видео, опубликованном War Archive.
Впоследствии по группе был нанесён комбинированный удар с применением артиллерии и FPV-дронов вблизи села Кондратовка, Сумская область.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений.
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