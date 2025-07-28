ВСУ накрыли пехоту РФ ударами артиллерии и FPV-дронов

Удары по ВС РФ на Сумщине.

Аэроразведчики обнаружили российскую пехотную группу из десяти человек, которой удавалось долгое время оставаться незамеченной благодаря туману. Об этом говорится в видео, опубликованном War Archive.



Впоследствии по группе был нанесён комбинированный удар с применением артиллерии и FPV-дронов вблизи села Кондратовка, Сумская область.



Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений.