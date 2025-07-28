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ВСУ накрыли пехоту РФ ударами артиллерии и FPV-дронов

28 июля 2025, 19:39

ВСУ накрыли пехоту РФ ударами артиллерии и FPV-дронов

Удары по ВС РФ на Сумщине. Удары по ВС РФ на Сумщине.

Аэроразведчики обнаружили российскую пехотную группу из десяти человек, которой удавалось долгое время оставаться незамеченной благодаря туману. Об этом говорится в видео, опубликованном War Archive.

Впоследствии по группе был нанесён комбинированный удар с применением артиллерии и FPV-дронов вблизи села Кондратовка, Сумская область.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений.

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