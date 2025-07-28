Фигурантку дела о поставках еды для ВСУ заочно арестовали

Предпринимательницу по делу о поставках питания для ВСУ заочно арестовали. Об этом сообщил в своём Telegram-канале журналист Олег Новиков.



Судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько наконец заочно взял под стражу бизнесвумен Татьяну Глиняную, которая находится в розыске по делу о завладении более 733 млн грн на поставках продуктов для нужд ВСУ.



Ходатайство рассматривалось ещё 18 апреля — более трёх месяцев назад. Это решение необходимо для запуска процедуры заочного осуждения Глиняной и объявления её в международный розыск по линии Интерпола с красным уведомлением.