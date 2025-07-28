Зеленский подписал закон об усилении СБУ и правах пленных

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины сегодня подписал закон, усиливающий Службу безопасности Украины. Документ расширяет полномочия СБУ для выполнения боевых задач, проведения спецопераций и уничтожения оккупантов.







Численность СБУ будет увеличена, в частности — за счёт подразделений Центра специальных операций «А», который входит в число самых результативных боевых единиц Украины.



Также Президент подписал закон, связанный с финансовыми гарантиями для военнослужащих, попавших в плен. Теперь пленные украинские защитники будут получать такие же выплаты, как и другие военные. Это решение стало ответом на многочисленные просьбы от родных военнопленных и самих освобождённых бойцов.

Напомним, «Новости Донбасса» опубликовали интервью с Константином Величко — мариупольцем и волонтером, который стал узником колонии в Еленовке (Оленовке).