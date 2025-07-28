Охрана Путина ходит с FPV-перехватчиками за его спиной

Охрана Путина передвигается рядом с ним, неся в руках FPV-перехватчики. Соответствующее видео опубликовал специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.
На кадрах видно, как возле российского диктатора идут телохранители, а чуть позади, с внешней стороны, следуют сотрудники охраны с устройствами для перехвата дронов.
Напомним, Трамп ужесточил ультиматум Москве: времени на уступки осталось меньше двух недель.
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