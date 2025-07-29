В Горловке не хватает гробов, тела хоронят в мешках

Безымянные захоронения «освободителей» в Горловке. Мешки вместо гробов, кресты без имён — итог оккупации. Иллюстрация: ИИ

В оккупированной Горловке остро не хватает гробов, а местные морги перегружены. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По словам активистов, часть тел оккупантов хоронят в полиэтиленовых мешках. Российских военных, привезённых из разных регионов РФ, также захоранивают на прифронтовых кладбищах — часто без опознания, по 2–3 человека, в братских могилах под безымянными надгробиями.



«Печальный и неотвратимый конец "освободителей", которые приехали на украинскую землю убивать», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупированные Макеевка и Донецк были атакованы беспилотниками в ночь на 29 июля.