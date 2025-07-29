Военная служба без возрастных ограничений: закон вступил в силу

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу по контракту. Информация об этом размещена в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.



Согласно документу, во время действия военного положения мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста, смогут вступать на службу по контракту при условии положительного медицинского заключения о пригодности к службе. Допуск к службе осуществляется только при наличии письменного согласия командира воинской части.



Если кандидат имеет офицерское звание, его кандидатура также должна получить одобрение Генерального штаба ВСУ или другого компетентного военного органа. Для всех новых контрактников предусмотрен двухмесячный испытательный срок. В случае, если в этот период военнослужащий не подтвердит соответствие требованиям службы, контракт может быть расторгнут досрочно.

Закон не устанавливает предельного возраста для прохождения службы по контракту для этой категории граждан. Первоначальный срок контракта составляет один год с возможностью продления. После окончания военного положения контракт расторгается автоматически. Также основаниями для прекращения службы остаются: неудовлетворительное прохождение испытательного срока и признание профессиональной несостоятельности.

Кроме того, президент подписал закон, вводящий обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов, обучающихся по программам высшего образования, в рамках подготовки офицеров запаса медицинской службы.