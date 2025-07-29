Налет дронов на Донецк: поврежден бизнес-центр Ахметова

В оккупированном Донецке несколько районов остаются без электроснабжения из-за ночной атаки дронов. Обесточены 199 трансформаторных подстанций в Будённовском, Калининском и Пролетарском районах.



В трех обесточенных шахтах были заблокированы горняки ночной смены. В группировке «ДНР» не уточнили, о каких шахтах идет речь.

В Ворошиловском районе повреждено остекление в здании бизнес-центра «Пушкинский».

В Киевском районе по ул. Артема и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома — балкон и остекление.

Всего на оккупированной территории Донецкой области обесточены 544 трансформаторные подстанции. То есть без света остаются 88 тысяч абонентов.

БЦ «Пушкинский» принадлежит группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Группа утратила контроль над своими активами на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.